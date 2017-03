NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade door aardbevingen

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM ) is ook aansprakelijk voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanochtend. De Staat is volgens de rechter niet aansprakelijk. De rechter stelde dat de gaswinning door de NAM het woongenot van de Groningers meer dan gewoon aantast. Er is sprake van 'aantasting in de persoon'.De NAM draait al op voor het vergoeden van zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen. Een groep van 127 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere niet tastbare schade.Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.Of mensen recht hebben op een schadevergoeding, moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld.