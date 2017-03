Zwembad het Molenduinbad in Norg loopt leeg

Het bad is bijna leeg (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

NORG - Het grote bad van het Molenduinbad in Norg loopt sinds zondagavond langzaam leeg.

Het bad is niet lek; de stop is eruit getrokken. Het zwembad krijgt een grote opknapbeurt. Sinds zondag zakt het waterpeil met twee centimeter per uur.



"Dat moet langzaam gebeuren", zegt Joost Venema van het zwembad. "In de loop der jaren is er ook wat water achter de tegels gekomen en op het moment dat je de waterdruk te snel weghaalt, heb je kans dat de tegels van de muren afknappen."



Er staat nog 25 centimeter water in het bad. Als ook dat is verdwenen, wordt de beweegbare bodem vervangen. Verder wordt het apparaat dat zorgt voor de reiniging van het zwemwater vernieuwd. Ook het tegelwerk wordt aangepakt.



Het vullen van het zwembad duurt ook een week. "Het laten vollopen gaat veel sneller, maar het is koud water en dat moet worden opgewarmd. Dat duurt een paar dagen", zegt Venema.



Het Molenduinbad is vier weken dicht. Zwemmers kunnen uitwijken naar zwembaden in Roden en Vries.