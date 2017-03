'Meetpalen tijdens carnavalsoptochten een succes'

De gemeente Emmen testte geluidsinstallaties van praalwagens (foto: archief RTV Drenthe)

BARGER-COMPASCUUM - De inzet van speciale computergestuurde meetverkeerslichten tegen geluidsoverlast tijdens de carnavalsoptochten was volgens de gemeente Emmen een succes.

Iedere praalwagen moest voorafgaand aan de optocht bij een speciaal meetpunt z'n geluidsinstallatie testen. Als de muziek boven de negentig decibel uitkwam, volgde een rood licht en werd de wagen uit de optocht genomen.



Toegang ontzegd

Alleen in Barger-Oosterveld zijn om deze reden twee wagens de toegang tot de optocht ontzegd. Ook zijn enkele tientallen wagens door de diverse verenigingen van deelname uitgesloten. Zij voldeden niet aan de technische voorwaarden.



Minder deelnemers

Volgens woordvoerder Aad Sijtsma van carnavalsvereniging Stiekelzwien lag het aantal deelnemers dit jaar wel lager dan bij voorgaande edities. In Barger-Compascuum waren veertig praalwagens te zien. Volgens Sijtsma was er gerekend op zestig. Ook in andere dorpen was deze trend volgens hem zichtbaar.