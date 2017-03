Dubbeldekkers gaan vanaf 2018 tussen Emmen en Groningen rijden

ASSEN - Het OV-bureau Groningen Drenthe wil eenmalig een bedrag van zes miljoen euro uittrekken voor dubbeldekkers op de drukke lijn Emmen-Groningen.

Het OV-bureau heeft vandaag de hoofdlijnen van haar plannen voor 2018 en volgende jaren bekend gemaakt. "We willen de aanhoudende reizigersgroei van de afgelopen jaren blijven faciliteren", laat het bureau weten.De reizigersgroei op de drukke lijn 300 tussen Emmen en Groningen werd tot nu toe steeds opgevangen door de inzet van extra bussen. Hierdoor rijden er in de spits soms zes tot acht bussen per uur. Volgens Qbuzz zijn deze 'versterkingsritten' voor reizigers niet ideaal. Vanaf 2018 krijgt de vervoerder daarom de beschikking over vijf dubbeldekkers."Qbuzz kiest nu voor een innovatieve aanpak om extra capaciteit te creëren; het inzetten van dubbeldekkers. Dit is uniek in Nederland en een mooie ontwikkeling voor de reizigers in het Noorden. Naast extra capaciteit is de inzet van de nieuwe dubbeldekkers ook schoner dan de laatste oude Qliners, die worden vervangen", laat Qbuzz weten.In de plannen staat verder dat busreizigers in Drenthe en Groningen, die reizen met een OV-chipkaart zonder kortingen, in 2018 vermoedelijk een opstaptarief van 0,90 cent gaan betalen en vervolgens per kilometer 0,159 cent.