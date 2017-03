Tientallen Drenten op het stembiljet: hier komen ze vandaan

ASSEN - Tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen staan 46 Drenten op het stembiljet.

Met 9 mensen heeft onze hoofdstad de meeste kandidaten op het biljet. Meppel volgt met 6 kandidaten en op de derde plaats staat Emmen met 4. In totaal hebben 23 plaatsen een inwoner op de lijst staan.Met 7 mensen op de lijst zijn CDA en PvdA het meest vertegenwoordigd in Drenthe. Onder meer PVV en SGP hebben geen Drenten op hun kandidatenlijst.In aanloop naar 15 maart verzamelt RTV Drenthe al het nieuws over de verkiezingen op rtvdrenthe.nl/drenthekiest en op een speciale pagina in onze app.