Annabelle Birnie vertrekt 'met pijn in het hart' als directeur Drents Museum

Annabelle Birnie vertrekt per 1 mei als directeur van het Drents Museum (foto: Xandro Media)

ASSEN - Annabelle Birnie vertrekt per 1 mei 2017 als directeur van het Drents Museum in Assen.

Birnie is benoemd tot nieuwe directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). "De afgelopen 4,5 jaar heb ik mij met ontzettend veel plezier ingezet voor het Drents Museum. Ik ben er trots op dat ik deel mocht uitmaken van de successen, tentoonstellingen en mooie bezoekersaantallen", aldus Birnie.



Pijn in het hart

"Ik ga het museum verlaten met pijn in mijn hart. Er kwam een gelegenheid voorbij, die voor mij een kans bood en ik heb heel lang zitten dubben. Maar ik vind het belangrijk om deze stap te maken en weet dat het museum in hele goede handen is", zegt Birnie.



"De natuur, de mensen, de gastvrijheid en het vertellen van de verhalen over de cultuur van Drenthe, zoals we dat in het museum doen, ga ik vooral missen."



Gerenommeerd museum

"Onder haar leiding heeft het Drents Museum in de afgelopen jaren zijn positie als gerenommeerd museum met spraakmakende internationale tentoonstellingen op het gebied van archeologie en kunst verstevigd en uitgebouwd", laat het museum weten.



"Mede dankzij het grote landelijke en internationale netwerk van Birnie heeft het Drents Museum tot ver buiten Drenthe een uitstekende reputatie opgebouwd."



800.000 bezoekers

Sinds het aantreden van Birnie op 1 november 2012 bezochten ruim 800.000 mensen het Drents Museum. "Hoogtepunten tijdens het directeurschap van Birnie waren de grote tentoonstellingen De Dode Zeerollen (2013), Mummies (2014), Maya’s (2016) en de huidige tentoonstelling Peredvizhniki", schrijft het museum.



"Wij zijn erg blij voor Annabelle en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging bij het AFK. We zijn dankbaar voor de zeer waardevolle bijdrage die zij in de afgelopen periode aan het Drents Museum heeft geleverd", laat Han Noten, voorzitter van de raad van toezicht, weten.