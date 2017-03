'Uitspraak kan tot duizenden claims leiden'

ASSEN - Nu de rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ook aansprakelijk is voor immateriële schade van Groningers die lijden onder aardbevingen, is voor veel inwoners van het gebied de weg vrij om een schadeclaim in te dienen.

Persrechter Jeff Biesma van de rechtbank Noord-Nederland sprak vandaag van een 'bijzondere uitspraak'. Volgens hem is het de eerste keer dat "een dergelijke vordering op zo'n grote schaal wordt toegewezen."De persrechter legde uit dat inwoners van het aardbevingsgebied hun psychische leed wel moeten aantonen. Dat kan bijvoorbeeld met een doktersverklaring.Biesma wees erop dat de uitspraak niet alleen van belang is voor de Groningers die de zaak aanspanden. Ook andere inwoners van het gebied kunnen met dit vonnis in de hand een procedure tegen de NAM aanspannen. Potentieel zijn dat volgens de persrechter duizenden mensen.Advocaat Pieter Huitema van de groep die de rechtszaak had aangespannen noemt de uitspraak "een absolute doorbraak voor de inwoners van het aardbevingsgebied.'' Hij verwacht dat zo'n tachtig gedupeerden na de uitspraak een schadeclaim kunnen indienen.Mocht de NAM in beroep gaan, dan is onzeker of gedupeerden al eigen zaken kunnen beginnen. De NAM zou het gerechtshof kunnen vragen om opschorting van het vonnis van vandaag.