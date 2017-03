Assen organiseert verkiezingsavond in De Nieuwe Kolk

Verkiezingsavond in De Nieuwe Kolk in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Assen krijgt op 15 maart een speciale verkiezingsavond. Die wordt gehouden in De Nieuwe Kolk.

De avond staat in het teken van de uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer die dan worden gehouden.



Niet alleen de landelijke uitslagen worden gevolgd, ook de uitslagen van de Drentse gemeenten komen aan bod.



Iedereen die geïnteresseerd is in politiek is welkom.