'Uitspraak is een mokerslag voor NAM en minister Kamp'

DEN HAAG/ASSEN - Diverse partijen in Den Haag zijn blij dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk kan worden gesteld voor immateriële schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning Groningen.

De rechter in Assen bepaalde vanmorgen dat de aardbevingen, die het gevolg zijn van de gaswinning, het woongenot van de Groningers meer dan gewoon heeft aangetast.Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) vindt het vonnis "een belangrijke erkenning van het leed dat de mensen in Groningen treft". Eric Smaling (SP) noemt het een "geweldige uitspraak voor de bewoners" en een "mokerslag voor de NAM en minister Kamp"."Terecht dat de NAM aansprakelijk is voor de psychische schade die veel Groningers hebben opgelopen", aldus Jan Vos van de PvdA. Volgens het Kamerlid, dat na de verkiezingen afzwaait uit het parlement, "ondervinden Groningers hier dag in dag uit ellende van".De VVD wilde niet inhoudelijk op het vonnis reageren.