Vrijwilligers dierenambulance Zuidoost-Drenthe moeten pepperspray en wapenstok inleveren

EMMEN/COEVORDEN - Vrijwilligers van de dierenambulance Zuidoost-Drenthe gaan niet langer met pepperspray en wapenstok op pad.

Na een gesprek met de politie is besloten om de hulpmiddelen in te leveren omdat ze onder de wet wapens en munitie vallen, en dus illegaal zijn.



Dierenbescherming Drenthe

De dierenambulance Zuidoost-Drenthe is verbonden aan de Dierenbescherming Drenthe. Sommige vrijwilligers van de dierenambulance hadden de pepperspray en wapenstok bij zich voor eventuele vervelende klussen met agressieve honden of andere beesten.



Animalspray

Volgens de vrijwilligers zou er geen pepperspray gebruikt worden, maar zogenaamde 'animalspray', een spray die wel legaal is. De politie heeft het middel onderzocht en daaruit blijkt dat het wel degelijk om pepperspray gaat.



Geen boete

De politie deelt geen boete uit aan de vrijwilligers van de dierenambulance, omdat ze geen foute bedoelingen zouden hebben gehad met de wapens.

Door: Jeroen Willems