Werk- en celstraf voor stelen vuurwapens in Elim

Hoogevener veroordeeld voor diefstal vuurwapens (foto: Pixabay.com)

ASSEN/ELIM - Voor een inbraak in Elim, waarbij onder meer wapens en kogelpatronen werden buitgemaakt, is een 21-jarige Hoogevener veroordeeld tot 120 uur werkstraf. Ook legde de rechter hem 124 dagen cel, waarvan negentig voorwaardelijk op.

Bij de inbraak in december 2015 werden uit een woning aan de Langewijk twee kluizen met een geweer en een pistool erin en meer dan duizend kogelpatronen gestolen. Verder namen de daders een kistje met contant geld, sieraden, audio-apparatuur, een laptop, een tv en een kettingzaag mee.



Dronken

De Hoogevener ontkende bij de politie dat hij erbij was, maar gaf in de rechtbank wel toe dat hij een van de inbrekers was. Hij zat die avond bij een vriend bier te drinken toen er een kennis langskwam met het plan in te breken. Hij was met zijn dronken kop met de twee anderen meegegaan, vertelde hij. Waarom ze het huis aan de Langedijk hadden uitgekozen, bleef onduidelijk.



“Ik heb alleen geholpen de kluizen los te breken en heb de patronen mee naar huis genomen. Van de wapens weet ik niets. Verder is er niks gestolen”, aldus de Hoogevener. Daarna beriep hij zich verder op zijn zwijgrecht.



Kogels en foto's

De politie doorzocht de huizen van de moeder van de man en ook dat van zijn zus, bij wie hij woonde. Daar vonden agenten onder meer de kogels voor het gestolen pistool en de doos van het wapen. Ook werden op de telefoon van de man foto’s gevonden waarop hij te zien was met het gestolen pistool.



Toeval?

De man, die 34 dagen in voorarrest heeft gezeten, verklaarde bij de politie dat dat niet het gestolen wapen was, maar een balletjespistool. Maar de rechter vond dat allemaal te toevallig. Zij vond te bewijzen dat de man niet alleen had geholpen bij de inbraak, maar dat hij daarna ook de kogels en het pistool in zijn bezit heeft gehad. Hij moet van haar bijna 3.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.



De politie heeft ook een tweede verdachte aangehouden voor de inbraak, maar die zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De derde dader is volgens de officier van justitie nooit gevonden.