Man uit Nieuw-Amsterdam krijgt werkstraf voor diefstal

Werkstraf voor brooddief (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Hij moest er zelf om grinniken in de rechtszaal: het brood dat een 36-jarige man uit Nieuw-Amsterdam uit een auto in Emmen stal, bleek totaal verschimmeld, maar hij had het met z'n 'dronken kop' toch opgegeten.

De rechter in Assen veroordeeld hem niet voor de die diefstal, maar wel voor de vernieling van de auto waarin het oude brood lag. Voor nog een vernieling en een diefstal legde ze hem veertig uur werkstraf en een maand voorwaardelijk op.



Honger

De auto met het brood stond 29 december 2015 bij de Media Markt in Emmen geparkeerd. De man, die flink gedronken had, zag het brood voor de achterruit liggen toen hij erlangs fietste en had honger. Hij gebruikte het kettingslot van zijn fiets om de ruit van de auto stuk te slaan.



Vouwfiets

Omwonenden hoorden een knal en zagen even later een man op een vouwfiets wegfietsen. Toen de politie hem even later vond, bleek dat hij de vouwfiets de avond ervoor had gestolen vanaf het terrein van verzorgingstehuis De Holdert in Emmen.



Toen hij eenmaal in de cel op het bureau in Emmen zat, was hij zo kwaad dat hij het ruitje van het luikje in de deur kapot sloeg.



Op straat

De man stond de afgelopen jaren bij justitie bekend als veelpleger. Hij belandde een aantal jaren geleden op straat nadat zijn relatie strandde en hij zijn huis en baan kwijtraakte, raakte aan de drugs en begon misdrijven te plegen.



Inmiddels heeft hij hulp en zijn leven gebeterd. Omdat het zo goed gaat, vond de rechter het niet nodig dat hij nog een onvoorwaardelijke celstraf kreeg.