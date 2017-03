Bouke leest in Drents voor op school: 'Ik dacht dat zanger Bouke zou komen'

Bouke Arends leest de kinderen voor (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Drentse klanken vanochtend op verschillende basisscholen in de gemeente Emmen. Vanwege de 'Meertmaond-Streektaolmaond' werd er plat voorgelezen.

Op c.b.s. 't Twiespan in Angelslo las locoburgemeester Bouke Arends voor aan kinderen van groep zes en zeven.



Burgemeester of zanger?

De komst van een locoburgemeester naar een basisschool, dat overkomt de kinderen niet vaak. Sommigen waren dan ook best zenuwachtig en zelfs een klein beetje in de war over welke Bouke nou kwam voorlezen. "Ik dacht dat het die zanger Bouke was", vertelt Ryan. "Maar het was dus de locoburgemeester."



Nadat Arends zich had geïnstalleerd op zijn voorleeszetel en zijn ambtsketting om had gedaan: "Meneer, is dat uw voorleesketting?", begon de locoburgemeester aan een Drents verhaal. "En als jullie mij niet kunnen verstaan, dan zeg ik het nog een keer opnieuw", aldus Arends. Die vervolgens een Drents verhaal over een ezel en een beer afstak.



'Zijn stem klonk heel mooi'

De kinderen luisteren stilletjes naar de locoburgemeester, die regelmatig tussendoor vraagt of de jongeren het kunnen volgen. "Ja hoor, zeker", klinkt het dan in koor." Zijn stem klonk heel mooi en hij leest ook heel mooi", vertelt een enthousiaste Daynaba na het voorlezen. "Hij deed het heel goed. Ik kon bijna niet geloven dat hij de burgemeester was", vult klasgenoot Annelynn aan.



Dat de kinderen in het Drents worden voorgelezen gebeurt niet dagelijks. Veel Drentse jongeren praten amper plat of kunnen het nauwelijks verstaan. Arends begon voor het lezen niet voor niets over dode talen, met als waarschuwing dat dit niet met het Drents moest gebeuren. "Ze moeten natuurlijk ook goed Nederlands leren praten. Maar als je hier woont, is het heel makkelijk als je dan zelf ook Drents praat", aldus Arends.



Jong geleerd

Het is bekend dat op Friese scholen de leerlingen hun provinciale taal leren. In Drenthe is dat anders. Je leert het bijvoorbeeld thuis of pikt het op via vrienden. Maar echt een stabiele basis op scholen ontbreekt. "Wat je wel ziet is dat mensen zich soms ook wat schamen voor het praten in het Drents. Dat is eigenlijk een beetje jammer", legt Arends uit.



Hij vertelt vervolgens over zijn periode toen hij werkzaam was in Friesland. "Mensen daar zijn 'slim wies' op hun taal en cultuur. Dat mogen wij in Drenthe ook wel meer zijn." Ook de jongeren op de basisschool in Angelslo lijkt het best leuk om eens wat meer Drents te leren.



"Ik vind het best wel een mooie taal. We zijn in Drenthe, dus logisch ja", aldus Daynaba. Al ziet Ryan wel een klein praktisch probleem: "Dan kunnen de schooldagen ook langer worden en dan heb ik geen vrije tijd meer."



Drents leren?

Verplicht het Drents invoeren op school dan maar? Dat hoeft van Arends nog niet zo snel. "Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat als scholen een uur Drents willen praten tijdens de les, dat het Huus van de Taol daar goed in kan faciliteren. Het is goed dat die voorzieningen er zijn in Drenthe."



Alleen al in de gemeente Emmen hebben zich zo'n dertig scholen aangemeld waarop ruim 3400 leerlingen zitten die voorgelezen willen worden. De komende maand wordt op verschillende plekken in Drenthe nog in het Drents gelezen.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden