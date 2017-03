Liveblog: Tichelaar in debat met Provinciale Staten [afgelopen]

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar ging vandaag in debat met Provinciale Staten over de kwestie Huize Tetrode.

Tichelaar heeft zijn schoonzus opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de inrichting van Huize Tetrode in Assen. In eerste instantie ontkende de commissaris dat hij die opdracht had gegeven, maar later gaf hij toe het bedrijf van zijn schoonzus wel te hebben genoemd.Kort na 19.00 uur werd bekend dat Tichelaar stopt als commissaris van de koning . Verslaggever Jeroen Willems was bij het provinciehuis in Assen en hield u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het debat. U kunt het liveblog hieronder teruglezen.