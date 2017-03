Kijk nu live: debat over positie Tichelaar

Tichelaar moet zich vanmiddag verantwoorden over de klus die hij zijn schoonzus gaf (foto: ANP / Jeroen Jumelet)

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar moet zich vanmiddag verantwoorden in de Provinciale Staten. In een debat moet hij tekst en uitleg geven over de kwestie Huize Tetrode waardoor hij in opspraak raakte.





Tichelaar ligt door deze kwestie zwaar onder vuur. Met het toespelen van een klus aan zijn schoonzus, zou hij de integriteitscode hebben overtreden.



Het debat in het provinciehuis begint om 15.00 uur en is hieronder live te volgen. Ook kunt u het volgen op TV Drenthe.

