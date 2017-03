Alescon onderzoekt constructie werknemers na bezwaren FNV

Alescon (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Werkleerbedrijf Alescon gaat de manier waarop werknemers met een SW-status bij Alescon werkzaam zijn onder de loep nemen.

Alescon doet dit naar aanleiding van bezwaren van de vakbond FNV. De FNV stelt dat contracten waarop werknemers worden ingezet in strijd zijn met de wet en de cao.



Uitzendorganisatie

Werknemers met een indicatie op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in het werkgebied van Alescon, zijn vanaf 2011 in dienst getreden bij een apart daarvoor opgerichte uitzendorganisatie.



Vanuit deze organisatie werd een deel van de werknemers geplaatst bij Alescon en een deel op detacheringsbasis geplaatst bij andere bedrijven.



Onderzoek

Volgens de FNV past Alescon de uitzend-cao niet goed toe. De contracten van de medewerkers zouden niet rechtmatig zijn. Voor Alescon reden om de constructie te onderzoeken en eventueel aan te passen.



Arbeidsbeperking

Alescon biedt in Drenthe werk aan ruim 1.900 personen met een arbeidsbeperking, hoofdzakelijk personen met een SW-indicatie uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo.