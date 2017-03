Burgemeester Out: Zoveel handtekeningen in Marsdijk had ik niet verwacht

ASSEN - Meer dan tweeduizend handtekeningen tegen gaswinning in Marsdijk zijn vandaag overhandigd aan burgemeester Marco Out.

"Dit voelt als een afronding van iets dat we in een opwelling zijn begonnen", zegt voorzitter Gerrit Eerland van de Bewonersvereniging Stop Gaswinning Marsdijk Nu.De bewonersvereniging verzamelde vijf dagen lang handtekeningen in het wijkcentrum van Marsdijk. Met die handtekeningen hoopt de groep duidelijk te maken dat de gaswinning onder Marsdijk per direct moet stoppen en vragen ze aan de minister om geen vergunning te verlenen aan de NAM om in de toekomst nog meer gas te winnen onder Marsdijk en Loon.Als de vergunning toch wordt verleend, zegt de vereniging dezelfde schaderegeling te willen krijgen als de Groningers. "Het liefst overhandigde ik de handtekeningen gelijk aan minister Henk Kamp van Economische Zaken", zegt voorzitter Eerland. "Maar die geeft helaas niet thuis. Ik vind dat echt een klap in het gezicht van alle inwoners van Marsdijk."Burgemeester Out van de gemeente Assen ontvangt de handtekeningen wel, ook namens de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld. "Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid handtekeningen die deze mensen in zo'n korte tijd hebben verzameld. Dat had ik niet verwacht. Dit laat toch zien dat het echt leeft in de wijk", zegt Out.Toch verwacht de burgemeester niet dat de gaswinning onder Marsdijk en Loon nu gaat stoppen. Out: "Maar bij de stukken die wij nog naar de Kamer gaan sturen, zullen we deze handtekeningen tegen de gaswinning zeker meenemen." En, zo verzekert de burgemeester, "de minister weet dat de tweeduizend handtekeningen er zijn."