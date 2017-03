Meeste misdrijven gepleegd in Emmen

EMMEN - In de gemeente Emmen zijn het afgelopen jaar de meeste misdrijven gepleegd.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De politie registreerde in die gemeente in totaal 4.770 misdrijven. Daaronder vallen zaken als diefstal, inbraak of bedreiging.Op de tweede plek staat Assen met 3.750 incidenten en op plek drie staat Hoogeveen met 2.530 misdrijven. De minste incidenten waren in de gemeente Westerveld met 470.Wilt u weten hoe het in uw gemeente zit? Kijk dan op onderstaande kaart.Werkt de kaart niet? Klik dan hier