Tichelaar biedt excuses aan: Het was onhandig en stom

ASSEN - Jacques Tichelaar wil door als commissaris van de koning in Drenthe. Dat zei hij vanmiddag tijdens een debat in het provinciehuis.

Tichelaar zou zijn schoonzus een klus hebben toegespeeld en raakte daardoor in opspraak "Ik wil leren van mijn fouten en ik wil me inzetten voor het terugwinnen van vertrouwen. Dat kost tijd. Maar daar wil ik me voor inzetten. Er is een geleding die daarover beslist en dat bent u", sprak Tichelaar tegen de voorzitter.Tichelaar beaamt dat zijn rol in de kwestie rondom het opknappen van huize Tetrode niet goed is voor Drenthe. "Voor u staat een aangeslagen commissaris. De kritiek neem ik zeer serieus."De commissaris maakte tijdens het debat zijn excuses. "Ik wil u een nederig excuses aanbieden. Want u heeft, net als ikzelf, hier enorme last van. Ik bied u dan ook dat nederige excuses dubbel en dwars aan. Ik had nooit, maar dan ook nooit, de naam van het bedrijf van mijn schoonzus moeten noemen", sprak Tichelaar tegen de voorzitter van het debat.Volgens Tichelaar noemde hij de naam van zijn schoonzus slechts als een suggestie. "Het was onhandig en stom. Dit had ik meteen moeten erkennen, omdat het nooit mijn bedoeling is geweest om de keuze te beïnvloeden. Maar dat besef kwam te laat. Ik realiseer me dat kwaliteiten als daadkracht ook mijn valkuilen zijn. Karaktereigenschappen zoals 'handen aan de ploeg' kunnen ook tegen je werken."Tichelaar benadrukt het geschonden vertrouwen te willen herstellen. Daarbij wil hij de hulp inroepen van zijn collega's. "Ik kan dat niet alleen. Daar heb ik u ook bij nodig. Ik zal veel meer gebruik maken van collegiale toetsen. En ik realiseer me heus wel dat ik misschien niet ieder van u kan overtuigen, maar ik hoop dat u wilt aannemen dat het mij ernst is."