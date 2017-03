Minister Kamp bestudeert uitspraak over gaswinning

ASSEN - Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat de rechterlijke uitspraak over de aansprakelijkheid van de NAM in Assen bestuderen.

Volgens de rechtbank in Assen is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ook aansprakelijk voor immateriële schade bij Groningers die wonen in het door aardbevingen getroffen gebied. De bevingen zijn het gevolg van de gaswinning.Ook de Staat was gedagvaard, maar die is volgens de rechtbank niet aansprakelijk en hoeft niet voor deze kosten op te draaien. De NAM is eigendom van Shell en Exxon, maar een groot deel van de opbrengst van de gaswinning in Groningen gaat naar de Staat.Kamp wijst er in een reactie op dat het kabinet de gaskraan sinds 2012 steeds wat verder heeft dichtgedraaid om de kans op aardbevingen in Groningen te verkleinen. Het kabinet-Rutte II trad aan in 2012 en vergeleken met dat jaar is de gaswinning in Groningen gehalveerd.Met het oog op de veiligheid van de Groningers en gesteund door onderzoeksresultaten is de gaswinning vanaf eind 2013 in stappen verminderd. "Daarbij is rekening gehouden met het belang van de leveringszekerheid. Immers, heel Nederland en delen van Duitsland, België en Frankrijk zijn afhankelijk van het gas uit het Groningen-veld", aldus de minister.