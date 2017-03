Kledingbank voor minima in Schoonoord: 'Ik wil er ook graag netjes bij lopen'

Bart Driehuizen (rechts) geeft Hillie Oosting een bloemetje. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

SCHOONOORD - In het dorpshuis van Schoonoord is een kledingbank geopend. Mensen met een minimum inkomen kunnen er gratis kleding halen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers.

Eén van die vrijwilligers is Hillie Oosting. Mede door haar inzet is de kledingbank er gekomen, als dependance van de vestiging in Coevorden. "Ik weet dat er een drempel is. Ik heb zelf ook een minimum inkomen en snap heel goed dat mensen zich schamen en het moeilijk vinden om binnen te stappen. Maar ik hoop dat ze dat gewoon doen. Ik heb zelf die stap ook gezet, want ik wil er ook graag netjes bij lopen."



Flinke toeloop

Voorzitter Bart Driehuizen van de kledingbank Coevorden verwacht dat de vestiging in Schoonoord een succes wordt. "We zien in Coevorden al dat er een flinke toeloop is. We hebben daar ruim 260 inschrijvingen, wat er op neer komt dat we zo'n 700 mensen van kleding voorzien."



Om gratis kleding te kunnen halen moeten mensen zich wel inschrijven. Maar ze hoeven niet hun complete financiële hebben en houden op tafel te leggen. "Een kwestie van vertrouwen", aldus Driehuizen.



De kledingbank in Schoonoord is elke woensdagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur. Op donderdagmiddag kan er kleding gedoneerd worden.