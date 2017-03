Partijen willen meer tekst en uitleg van Tichelaar

ASSEN - De meeste partijen in Provinciale Staten van Drenthe willen van hun commissaris van de Koning Jacques Tichelaar een toelichting over een omstreden opdracht die zijn schoonzus kreeg.

De partijen wachten de reactie van Jacques Tichelaar af voordat ze willen oordelen of hij kan blijven als commissaris.Alleen de oppositiepartijen SP maakte duidelijk dat ze het vertrouwen in Tichelaar kwijt zijn.Zo zei Wim Moinat van de SP ''Voor ons gaat het vandaag om één vraag. is er genoeg vertrouwen in onze commissaris van de Koning?"Jacques Tichelaar moet zich vanmiddag verantwoorden in de Provinciale Staten. In een debat moet hij tekst en uitleg geven over de kwestie Huize Tetrode waardoor hij in opspraak raakte.Bekijk hier live het debat.