Drenthe krijgt wielerspektakel over historische TT-route

Het evenement wordt gehouden op 12 en 13 augustus (foto: pixabay.com)

BORGER - Drenthe krijgt er een nieuw fietsevenement bij: de TT Drenthe 500.

Het parcours gaat over de historische TT route. "De TT Drenthe 500 wordt verreden in rondes van 50 kilometer over grotendeels het historische TT Circuit waarop in de jaren 1925 tot 1954 de 500 CC-motoren raasden", laat de organisatie weten.



500 kilometer

Deelnemers moeten binnen 24 uur tijd een afstand van 500 kilometer afleggen. De eerste editie van evenement is op 12 en 13 augustus in Borger. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een individuele tijdrit of als een team van vijf personen voor de ploegentijdrit.



'Slijtageslag'

"Deze uitdagende tijdrit is een fysieke en mentale slijtageslag die het uiterste van lichaam en geest vraagt. De uitdaging is dan ook alleen weggelegd voor de sportieve wielersporter die van een extreme uitdaging houdt. 500 kilometer als eenzame fietser tegen de wind in jezelf tegenkomen, is beleven wat tijdrijden in optima forma is", aldus de organisatie.



Het evenement wordt georganiseerd door de Groningse Stichting Extreme Sport Events.