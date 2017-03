Film over Noorder Dierenpark in jaren '30 in Drents Archief

De film is de hele maand te zien in het Drents Archief (foto: Drents Archief) Veel schoolkinderen bezochten door de jaren heen het park (foto: Drents Archief)

EMMEN - Van het aaien van olifanten tot aan het klimmen en klauteren in de speeltuinen van het voormalige Noorder Dierenpark in Emmen.

Beelden van het dierenpark in Emmen tijdens de jaren '30 tot en met de jaren '70 zijn te zien in een film in het Drents Archief in Assen.



De film begint bij de opening met beelden uit 1935. Dit is het jaar dat het park onder leiding van Willem Oosting is opgericht. Verder zijn er beelden te zien van schoolkinderen die het park bezoeken en van de veranderingen van het dierenpark in augustus 1970. Toen kreeg het park een geografische indeling met een Afrikaans, Amerikaans, Aziatisch en Europees gebied.



De film over het Noorder Dierenpark is de hele maand te zien in het Drents Archief.