In hoger beroep opnieuw taakstraf geëist voor vandalisme in oude dierenpark

EMMEN - Een 18-jarige man uit Emmen hoorde in hoger beroep voor vandalisme in het oude dierenpark in zijn woonplaats een taakstraf van dertig uur tegen zich eisen.

De eis is gelijk aan de straf die de rechter in Assen de Emmenaar in december oplegde.Elf jongeren stonden destijds in Assen terecht voor openlijke geweldpleging in de oude dierentuin. De groep pleegde vorig jaar in het Pinksterweekend vernielingen. Ze sloegen wasbakken aan gort, ze gooiden ruiten in en wierpen meubilair omver. Ook kunstwerken werden vernield. Filmpjes van deze vernielingen werden op social media gezet. De politie pakte uiteindelijk 22 jongeren op. Hiervan werden elf jongeren berecht.De 18-jarige Emmenaar ging tegen dit besluit in hoger beroep. Naast de werkstraf eiste Advocaat Generaal ook nog dat de man een schadevergoeding van 263,20 euro betaalt aan de gemeente Emmen.