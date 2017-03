Werkstraf geëist tegen tante van autohandelaar Robbin R.

NORG - Tegen een 49-jarige vrouw uit Norg is vandaag honderd uur werkstraf geëist voor onder meer het witwassen van een Mercedes.

De vrouw is de tante van autohandelaar Robbin R. Hij kwam eerder in het nieuws wegens faillissementsfraude en verduistering Bij een beslaglegging bij het bedrijf van Robbin R was zijn tante ook aanwezig. In de auto van de vrouw werden een tas met sleutels en kentekenpapieren van te verkopen auto's gevonden. Bij het wegslepen van de auto's reed de tante van Robbin R. haar eigen auto naar een parkeerterrein in de buurt, terwijl de politie dit verboden had.Bij de beslaglegging bleef een paardentruck achter. Robbin R. had de wagen kort daarna ingeruild tegen een Mercedes. De Mercedes werd op de naam van een stichting gezet die op naam van de vrouw uit Norg staat. Witwassen, vond de officier van justitie.De advocaat van de vrouw zegt dat ze de dupe is geworden van de omstandigheden, en daarom zou ze moeten worden vrijgesproken.Uitspraak op 15 maart.