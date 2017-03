Ambtenaren Borger-Odoorn rijden voortaan op eigen groen gas

De nieuwe autio's van Borger-Odoorn rijden op eigen groen gas (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

2E EXLOËRMOND - De gemeente Borger-Odoorn heeft vanmiddag acht nieuwe bedrijfsauto's in gebruik genomen. De voertuigen rijden op groen gas, dat gemaakt wordt uit snoeiafval dat op de gemeentewerf wordt ingezameld.

In 2006 deed de toenmalige fractie van GroenLinks een eerste poging om medewerkers van de gemeente 'groen' te laten rijden. "Het heeft even geduurd, maar nu is het gelukkig zo ver. Er komt best veel bij kijken. Vooral omdat er in de gemeente geen vulpunt was voor groen gas", aldus wethouder Freek Buijtelaar.



Eigen tankstation

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met bedrijven om te kijken of die ook op groen gas zouden willen overstappen en een tankstation zouden kunnen bouwen. "Dat is niet gelukt, de tempo's liepen te veel uiteen. We hebben daarom een eigen tankmogelijkheid gemaakt hier op de gemeentewerf", aldus de wethouder bij de officiële ingebruikname.

Door: Steven Stegen Correctie melden