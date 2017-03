ASSEN - Jacques Tichelaar stopt als commissaris van de koning in Drenthe. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt, toen het debat over zijn positie werd hervat.

Tichelaar meent dat hij niet voldoende vertrouwen meer heeft nadat ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus."Deze week heeft mij ontzettend veel pijn gedaan. Ook aantijgingen in het debat hebben mij geraakt. Dat heeft u kunnen zien", begon Tichelaar zijn verhaal. "Het vertrouwen ervaar ik als volstrekt onvoldoende. Mijn familie en gezondheid zijn daarvoor te belangrijk. Daarom besluit ik per direct af te treden."Eerder leek het erop dat Tichelaar commissaris van de koning wilde blijven. Hij bood zijn excuses aan en zei te willen leren van zijn fouten. Bovendien wilde hij zich ervoor gaan inzetten om het vertrouwen terug te winnen."Ik wil leren van mijn fouten en ik wil me inzetten voor het terugwinnen van vertrouwen. Dat kost tijd. Maar daar wil ik me voor inzetten. Er is een geleding die daarover beslist en dat bent u", zo zei Tichelaar eerder vandaag richting de voorzitter van het debat. Nu gooit hij toch zelf de handdoek in de ring.Tichelaar raakte dit weekend in opspraak. Hij zou zijn schoonzus een klus hebben toegespeeld. Tichelaar zou met zijn bemoeienis de provinciale integriteitsregels hebben geschonden.De PvdA'er was sinds 2009 commissaris in Drenthe. Hij werd in 2013 al op de vingers getikt voor een andere zaak. Tichelaar had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en een horecaondernemer, die zijn zwager was.