ASSEN - Harde reacties van de meeste fracties tijdens het eerste termijn van het debat. Hij kreeg onvoldoende steun en Tichelaar nam daarom het besluit om op te stappen.

Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van de VVD geeft aan dat Jacques Tichelaar de beslissing zelf heeft genomen. "We hebben als coalitiepartij een afweging gemaakt. Onze partij was niet positief en dat gold ook voor andere partijen. We hebben geen advies gegeven, Tichelaar heeft zelf deze beslissing gemaakt."Riëtte Wollerich van het CDA heeft diep respect voor de beslissing van Tichelaar. "Ik denk dat de commissaris een moment van reflectie heeft gehad. Je zag ook dat de commissaris zich erg opwond tijdens het debat. Het is voor hem een persoonlijk drama."De SP had al een motie van wantrouwen klaar. Fractievoorzitter Co Vester: "Het was duidelijk dat hij de integriteitscode had geschaad, daar wilden wij op ingaan."