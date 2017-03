'Dat is ook de mens Jacques Tichelaar'

PvdA-voorzitter Hans Spekman (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - 'Jammer' is een veelgehoorde reactie op het vertrek van commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

Marco Out, burgemeester van Assen betreurt de situatie. "Ik heb altijd goed met hem kunnen samenwerken. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld voor Drenthe. Maar toen hij zelf aangaf dat het fout was, dan is dit het beste wat je kunt doen."



De eerste reactie van burgemeester van Aa en Hunze, Eric van Oosterhout is ook 'jammer dat Tichelaar opstapt'. "Hij had goede en snelle lijntjes met Den Haag. Het was een goede commissaris van de koning voor de burgemeesters. Hij stond gelijk een dag na mijn hartinfarct aan mijn bed. Dat is ook de mens Jacques Tichelaar", aldus Eric van Oosterhout.



Oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk zegt het volgende over het vertrek van Jacques Tichelaar: "Triest voor Drenthe en zeer triest voor Tichelaar persoonlijk".