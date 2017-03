PvdA-top noemt vertrek Tichelaar 'verstandig besluit'

ASSEN - "Dit is een verstandig besluit." Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman in een reactie op het vertrek van commissaris van de koning Jacques Tichelaar. Lijsttrekker Asscher sluit zich aan bij die bewoordingen.

"We hebben gezegd dat dit een serieuze zaak was die we zorgvuldig moesten afhandelen. Er zou over gedebatteerd worden, dat wilden we afwachten", laat Spekman weten.De PvdA-top ontkent dat er druk is uitgeoefend op Tichelaar om zijn functie neer te leggen.