'Het is een verlies dat de strijder voor de Drentse zaak afscheid neemt'

ASSEN - De Drentse gedeputeerden reageren verslagen na het aftreden van commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

"We beschouwen het als een verlies dat de strijder voor de Drentse zaak afscheid neemt. Ik heb respect voor de manier waarop hij in de Staten, in het openbaar, de discussie is aangegaan over datgene wat Drenthe de afgelopen dagen bezighoudt", reageert gedeputeerde Cees Bijl."Los van deze zaak kunnen we zeggen dat Jacques Tichelaar een heleboel voor Drenthe heeft betekend, maar dat hij voor zichzelf niet voldoende steun heeft ervaren om door te gaan. We kunnen niet meer dan respect hebben voor het besluit. We vinden het jammer dat een voorvechter voor de Drentse zaak is opgestapt", aldus Bijl.Gedeputeerde Henk Jumelet is verslagen. "Het is jammer dat het zo is gegaan. Ik ben verslagen. Dat zijn we allemaal in het college. Ook ik heb heel veel respect voor wat Tichelaar heeft gedaan. Het is voor hem een persoonlijk drama. Ik hoop van harte dat het goed zal gaan met hem en zijn familie", zegt Jumelet.Ook verslagenheid bij gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "We hebben niet alleen een professionele relatie, maar ook een persoonlijke relatie. We hebben nauw met elkaar samengewerkt. Van het ene op het andere moment ben je een collega kwijt met wie je veel dingen samen deed. Dat is in een keer voorbij. Het voelt als een verslagenheid", reageert Stelpstra."Ik heb wel heel veel respect voor de wijze waarop en kan alleen maar hopen en wensen dat het hem goed zal gaan", besluit Stelpstra.Gedeputeerde Henk Brink is op vakantie en heeft nog niet gereageerd. Volgens Bijl is hij loco-commissaris.