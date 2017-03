Extra Drenthe Nu over opstappen Jacques Tichelaar

ASSEN - Op TV Drenthe kunt u vanavond kijken naar een extra uitzending van Drenthe Nu. Deze staat in het teken van het opstappen van commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

Tichelaar maakte vanavond bekend dat hij opstapt als commissaris van de koning. Er was ophef ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus. Tichelaar zegt niet genoeg vertrouwen meer te hebben om door te kunnen.De partijtop van de PvdA laat weten achter het besluit van Tichelaar te staan. "Het is een verstandig besluit ", zeggen partijvoorzitter Spekman en lijsttrekker Asscher.De uitzending is ook hieronder te bekijken.