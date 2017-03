PvdA Drenthe voelde geen druk vanuit partijtop en Den Haag

ASSEN - De PvdA in Drenthe heeft geen druk gevoeld bij het vertrek van commissaris van de koning Jacques Tichelaar. "Ik heb geen enkele druk gehad", reageert Statenfractievoorzitter Roelie Goettsch. "Niet vanuit het partijbureau en ook niet vanuit Den Haag."

Of er wel druk is uitgeoefend op Tichelaar zelf, weet Goettsch niet. "Dat is mij niet bekend, maar Tichelaar heeft dat ook niet aangegeven." PvdA-voorzitter Hans Spekman liet eerder vanavond al weten dat Tichelaar uit eigen beweging is opgestapt.De Statenfractie van de PvdA in Drenthe begrijpt dat Tichelaar aftreedt. Volgens Goettsch vond de fractie dat Tichelaar de integriteitscode wel had geschonden. Ook gaf de reflectie van Tichelaar volgens haar onvoldoende vertrouwen voor de toekomst.Tichelaar bood in het begin van het debat zijn excuses aan en wilde het vertrouwen van de provincie terugwinnen. "Hij begon heel sterk, toen hadden wij het gevoel dat hij snapte hoe ernstig het was en dat wij als fractie ook iets verwachtten. Gaandeweg het debat veranderde dat van toon. Wij hebben het toen eerst met elkaar in de coalitie besproken, later ook met Tichelaar. Daarna is de keuze aan hem. Wij begrijpen ook dat hij dan zelf het initiatief neemt."Goettsch betreurt het dat Tichelaar is afgetreden. "Tichelaar heeft met zijn vechtlust en inzet heel veel goede dingen voor Drenthe gedaan, daar waarderen wij hem enorm om. Het is een groot verlies. Het is een lastige afweging geweest. Maar het is een bekend citaat: 'een beetje integer bestaat niet'."