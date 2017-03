Opnamestop UMCG door uitbraak darmbacterie voorbij

De darmbacterie is onder controle (foto: RTV Noord)

GRONINGEN - De crisis in het UMCG rond de uitbraak van de VRE-darmbacterie is voorbij. De opnamebeperking die werd ingesteld wordt per direct opgeheven, laat het ziekenhuis weten.





Vanwege de uitbraak werd tijdelijk een opnamestop ingesteld. Patiënten werden naar andere ziekenhuizen overgebracht of hun behandeling werd uitgesteld. Momenteel liggen nog vier patiënten in isolatie. Zij hebben de bacterie, die gevaarlijk is voor verzwakte mensen, opgelopen.Het ziekenhuis werd ruim zes weken geplaagd door de besmettelijke darmbacterie. Ruim veertig patiënten raakten besmet, maar geen van hen werd daadwerkelijk ziek.Vanwege de uitbraak werd tijdelijk een opnamestop ingesteld. Patiënten werden naar andere ziekenhuizen overgebracht of hun behandeling werd uitgesteld.