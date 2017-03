Oude dierenpark zet de deuren open voor 50-plusser

EMMEN - Er zijn volop initiatieven voor het oude dierenparkterrein in Emmen. Het nieuwste initiatief komt van Joop Reilman.

Met zijn Stichting Cho wil hij activiteiten organiseren voor ouderen. Voor in het oude dierenpark, waar restaurant Het Paviljoen zat, kunnen 50-plussers binnenkort terecht voor allerlei activiteiten."Ik kreeg de gelegenheid om in de oude dierentuin een ruimte van 650 vierkante meter te krijgen van de gemeente. We doen andere dingen dan verzorgingshuizen of culturele instellingen. We gaan dus niet alleen bingoën en karaoke zingen", vertelt Reilman.Het doel is om ouderen te helpen met bijvoorbeeld veilig pinnen of een treinkaartje kopen. "En we gaan ook kijken hoe we mensen weer aan het werk kunnen krijgen, als ze dat willen. Want 50-plussers weten soms niet goed hoe ze dat moeten aanpakken." Ook komen er agressie- en weerbaarheidstrainingen en danslessen.Op zaterdag 11 maart is er een open huis.Mogelijk is er binnenkort ook een nieuwe invulling voor het voormalige restaurant De Drommedaar . De gemeente is nog in gesprek met twee ondernemers die plannen hebben gemaakt voor het nieuwe restaurant.De komende weken werken ze hun plannen verder uit, waarna de gemeente een keuze maakt. Emmen stelt als eis dat er een vernieuwende horecaondernemer in De Drommedaar komt.De oude dierentuin wordt omgetoverd tot een creatief mensenpark