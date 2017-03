Henk Brink nu aan zet als loco-CdK van Drenthe

ASSEN - Na het opstappen van Jacques Tichelaar wordt gedeputeerde Henk Brink naar voren geschoven als loco-commissaris van de koning in Drenthe. Dinsdag wil hij alle gebeurtenissen op een rij zetten en kijken hoe het nu verder moet.

