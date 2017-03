CDA: streekziekenhuis moet blijven

Goede zorg in de regio is net zo belangrijk als in de stad (foto: cda)

ASSEN - De regionale kandidaten van het CDA willen streekziekenhuizen behouden. Zij vinden dat goede zorg in de regio net zo belangrijk is als in de stad.

Verkiezingsprogramma's van andere partijen willen de Spoedeisende Hulpposten in de avond- en nacht sluiten. Dat om te bezuinigen.CDA-kamerlid Agnes Mulder: "Het Centraal Plan Bureau zegt dat als een ziekenhuis de spoedeisende hulp kwijtraakt, de hele organisatie onder druk komt te staan." Daarnaast vreest ze voor een leegloop van gespecialiseerd personeel.Eerder dit jaar was het de vraag of de Spoedeisende Hulp van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen open kon blijven. "Als hierdoor bijvoorbeeld het Bethesda ziekenhuis alsnog geen spoedeisende hulppost meer zou hebben, dan moeten inwoners van Hoogeveen in geval van acute zorg helemaal naar het ziekenhuis in Meppel of Emmen."