Video: Bekijk hier de samenvatting van het Tichelaar-debat

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar moest zich gisteren verantwoorden in Provinciale Staten.

In een debat gaf hij uitleg over zijn rol in de kwestie Tetrode. Toen het debat over zijn positie werd hervat, maakte Jacques Tichelaar bekend op te stappen als commissaris van de koning.Heeft u het Tichelaar-debat gemist? Bekijk dan hier de belangrijkste punten uit het debat terug.