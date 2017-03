Noordelijke ondenemers halen banden met Scandinavische collega's aan

EELDE - Zo'n dertig ondernemers uit het Noorden stappen vanmorgen op het vliegtuig naar Kopenhagen, om Groningen Airport Eelde populairder te maken. Tijdens een korte reis halen ze de banden met Scandinavische ondernemers aan.

De reis is een initiatief van het GRQ Business Network, meldt RTV Noord . Die wil ervoor zorgen dat meer ondernemers gebruikmaken van de luchthaven. Het is de eerste keer dat zo'n reis is georganiseerd.In de Deense hoofdstad praten de ondernemers met bedrijven en bezoeken ze de Nederlandse ambassade. Het is de hoop dat uit deze gesprekken nieuwe deals worden gesleept."Er zijn mensen die echt ambities hebben in Scandinavië zaken te doen", vertelt Martine Hamminga van het GRQ Business Network. Ze hoopt dat de Nederlandse ondernemers de Denen aanmoedigen eens naar Groningen te komen.Om de Scandinaviërs over de streep te trekken, krijgen de ondernemers goodybags mee om uit te delen. Het is volgens Hamminga een mooie Rodin-tas van het Groninger Museum en een cadeau van het Noord-Nederlands Orkest."We laten zien: als je terugkomt, dan hebben we echt mooie dingen te bieden", zegt Hamminga.De groep bestaat uit ondernemers op het gebied van onder meer vastgoed, ict en toerisme. Gastheer van de reis is burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.Het is de bedoeling dat op den duur vaker dit soort reizen met ondernemers worden gehouden. "De volgende keer liefst met een Drentse of Friese 'gastheer", hoopt Hamminga.