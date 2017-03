Assen bedekt met laagje sneeuw

ASSEN - Aan het feit dat de meteorologische lente is begonnen, heeft het weer geen boodschap. In Assen ligt sneeuw.

Uit verschillende delen van de provinciehoofdstad komen foto's op de redactie binnen van een in winterse sferen gehulde stad. Auto's, vogelhuisjes en stoepen zien wit.



Lokaal

Volgens weerman Roland van der Zwaag is de winterse neerslag erg lokaal. "De temperatuur is precies in Assen een graadje boven nul. Maar dat is maar heel tijdelijk, de intensiteit van de neerslag heeft de temperatuur doen dalen. Maar daar blijft het ook bij. De temperatuur zal straks snel weer omhoog gaan."



Foto's

