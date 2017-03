De zoektocht naar een nieuwe CdK: hoe werkt dat?

ASSEN - Na het opstappen van Jacques Tichelaar verschijnt binnenkort een vacature voor een nieuwe commissaris van de koning in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink neemt vanaf dinsdag als loco-CdK de zaken tijdelijk waar. Maar hoe gaat het verder?De Provinciale Staten in Drenthe gaan een profielschets opstellen voor de nieuwe commissaris. Met daarin zaken als: waar moet hij of zij aan voldoen? En wat voor persoonlijkheid moet het zijn?Er verschijnt een advertentie in de Staatscourant en kandidaten sturen hun sollicitatie naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die maakt een voorselectie.Een vertrouwenscommissie die bestaat uit leden van Provinciale Staten van Drenthe voert gesprekken met de sollicitanten. Uiteindelijk blijven er twee kandidaten over, van wie meestal één als favoriet geldt.De minister volgt meestal de aanbeveling van Provinciale Staten en draagt de favoriet voor als nieuwe commissaris. Een nieuwe CdK wordt dan benoemd voor een periode van zes jaar. Daarna kan een tweede termijn van nog eens zes jaar volgen.