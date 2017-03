Zonnepanelen langs A28 bij Tynaarlo verdwijnen

Zonnepanelen (foto: archief RTV Drenthe)

TYNAARLO - Het zonnepanelenveld langs de A28 bij Tynaarlo wordt weer weggehaald. Na twee jaar komt er een einde aan een plaatselijk initiatief.

Energiecoöperatie SamenZon tekende in 2015 een overeenkomst met de gemeente Tynaarlo, waarin werd afgesproken dat de grond voor korte tijd zou worden gehuurd. Het uitgangspunt van deze pilot was toen om eind 2018 te verhuizen naar een groter veld, waar uiteindelijk 2400 zonnepanelen zouden moeten komen.



Niet rendabel

Volgens SamenZon is gebleken dat het niet rendabel is om uiteindelijk die overstap te maken en daarom wordt nu voortijdig de stekker uit de pilot getrokken.



Akker

Voor het project is geld ingelegd door leden van de coöperatie. Volgens SamenZon krijgen die leden hun inleg volledig terug. Het gehuurde stuk grond van de gemeente wordt weer teruggebracht tot akker.