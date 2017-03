RTV Drenthe döt vandage alles in het Drèents

ASSEN - Vandage stiet RTV Drenthe in het tieken van Alles Plat. De hiele dag deur praot wij zo veul meugelk Drèents. En dat is net evenpies aans as daj van oes wend bint.





Ok ie kunt metdoen an Alles Plat. Hej een favoriete Drentse uutspraak? Laot die dan achter op oeze Wat verneem ie daor in huus van? Op radio en tillevisie doew alles zo veul meugelk in de streektaol: de prissentatie, de vraoggesprekken en de meziek vanzölf. Op oeze webstee is het neis, op dit bericht nao, in het Nederlands.Ok ie kunt metdoen an Alles Plat. Hej een favoriete Drentse uutspraak? Laot die dan achter op oeze Facebookpagina of mail naor allesplat@rtvdrenthe.nl. Ie maakt dan kaans op een streekproductenpakket met een weerde van vieftig euro.