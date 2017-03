Bestuurder rijdt door na ongeluk bij Gieten

GIETEN - Een automobilist is na een aanrijding bij Gieten doorgereden. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8.15 uur op de rotonde op de kruising N33 en N34.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een kleine kop-staart botsing. "Bij de rotonde is de bestuurder achterop een andere auto gebotst. Van lichamelijk letsel is geen sprake, wel is er schade ontstaan aan de voorste auto."Na de botsing sloeg de voorste auto af naar de P+R bij de rotonde. De achterste auto ging daar niet achteraan, maar reed door in de richting van de A28.Volgens de politie gaat het om een bestuurder van een donkere Peugeot. De automobilist wordt verzocht zich te melden op het politiebureau.