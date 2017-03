Café The Saloon eist ton van gemeente Assen

ASSEN - Voor eigenaresse Tamara Siekmans van café The Saloon is de maat vol. Ze eist tenminste 100.000 euro schadevergoeding van de gemeente Assen.

Het café is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. Een jaar nadat The Saloon opende, werd het café verdacht van het stoken van onrust bij andere cafés. In een filmpje dat was opgenomen in het café was te zien dat de ex-vriend van de eigenaresse van de westernkroeg, in gesprek was met twee andere mannen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) probeerde hij het duo over te halen de boel kort en klein te slaan in twee concurrerende cafés.De eigenaren van Cheers en Club Jackson’s voelden zich erg bedreigd. De eigenaar van Cheers deed aangifte en kreeg thuis politiebewaking. Ook dook hij met zijn gezin een tijdje onder en regelde hij extra beveiliging in de zaak. De ex-vriend van de eigenaresse werd uiteindelijk opgepakt en de burgemeester sloot The Saloon drie maanden om de rust in de stad te laten weerkeren. Drie jaar later kwam de zaak voor de rechter, waar de verdachte werd vrijgesproken "Wij zijn veroordeeld voordat er een rechter aan te pas kwam", zegt eigenaresse Tamara Siekmans. "Na die drie maanden verergerde de situatie alleen maar. Ik kon als ondernemer mijn werk niet doen en werd bedreigd aan alle kanten. Ik vroeg om hulp bij de politie en de gemeente, maar ze deden niets."Siekmans werd sinds 2013 bedreigd. "Rouwkaarten kreeg ik per post. Dreigtelefoontjes op de zakelijke vaste lijn. Jerrycans met benzine voor de deur. Stenen tegen het raam van m'n woning. Nooddeuren die gebarricadeerd worden en dicht geschroefd." En dat laatste was de druppel die de emmer deed overlopen.Naast de rechtszaak over de intimidatievideo, heeft het café ook problemen met de bovenburen die klagen over geluidsoverlast. Hier zijn verschillende rechtszaken over gevoerd, maar de ruzie blijft. "Al anderhalf jaar schroeven ze steeds de vluchtdeuren dicht, waardoor ik het café niet meer kan openen. Ik kan de veiligheid van mijn gasten niet waarborgen."En dus werd begin dit jaar het café opnieuw gesloten. Siekmans: "Voor nu is het klaar. Als je drie jaar lang zo intensief wordt bedreigd, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. De gezondheid van mijn vader en mij gaat voor; het is genoeg."