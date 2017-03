Stelling: Ik vind het belangrijk dat de nieuwe commissaris van de koning een Drent is

ASSEN - Nu Jacques Tichelaar is opgestapt als commissaris van de koning, is het tijd om te kijken naar een opvolger.

Binnenkort zullen de Provinciale Staten in Drenthe een profielschets opstellen voor de vacature die is ontstaan. De opvolger van Tichelaar wordt aangesteld voor een periode van zes jaar.Wat vindt u? Aan welke eisen moet een commissaris volgens u voldoen? Moet het weer een man zijn? Of liever een vrouw? En moet het een Drent zijn?Daarover gaat vandaag onze stelling.Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Uw mening uiten kan normaal gesproken ook in de Leste Ronde op Radio Drenthe tussen 17.30 en 18.00 uur. Dat kan vandaag niet in verband met de komende verkiezingen. Elke werkdag is een lijsttrekker of de nummer twee van een politieke partij op bezoek. Die kunt u het hemd van het lijf vragen.Gisteren luidde onze stelling: Jacques Tichelaar moet opstappen. De meerderheid, bijna 84 procent, was het hier mee eens. Iets meer dan 16 procent had Tichelaar nog wel een kans willen geven. 3577 mensen brachten hun stem uit.