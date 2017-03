Sportgala Drenthe vanavond live op internet

Het sportgala van vorig jaar (foto: RTV Drenthe)

SPORT - Sportend Drenthe verzamelt zich vanavond in Emmen voor het Sportgala. In het Atlas Theater worden de prijzen uitgereikt voor de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van Drenthe.

RTV Drenthe zendt het sportgala live uit via internet. Die uitzending begint om 20.30 uur.



De genomineerden in de verschillende categorieën zijn de winnaars van de gemeentelijke sportverkiezingen. De winnaar wordt bepaald door een topsportjury, een jury van sportjournalisten en het Drentse publiek.



Dit zijn de genomineerde sporters en sportploegen:

Sportvrouw: Larissa Groenwold, Fleur Nagengast, Yfke Hoek, Manon Veenstra, Francisca den Elzen, Daniëlle Scholing, Hester Bischot, Nicole Sanders, Nathalie Hof, Sanne Hofman, Sabine Spreen en Marije Joling.



Sportman: Gerben Jorritsma, Kevin Suurd, Wytze Kooistra, Paul Timmer, Jens Dekker, Richard Feiken, Hielke Heijs, Lucas Dolfing, Arjan Elferink, Kjeld Nuis en Thom Bonder.



Sportploeg: KV Noordenveld, Tiental Hijken DTC, 6-tal Rijvereniging Exloo, Raptim 1, Hurry Up Mannen, DOS’46, ZPC Hoogeveen, Menteam Jans Winkelman, SVZ en FC Assen.



Sporttalent: Britt Roos, Almar van der Wekken, Demi Vogel, Tycho Atanasov, Femke Paulis, Tobias Haccou, Stefan van de Belt, Iris Groenendijk, Ilona Venema, Jorinde van Klinken, Jan van Noord en Robin Grit.