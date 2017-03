PvdA-top belde met Tichelaar voor aftreden

Minister Dijsselbloem (foto: ANP/Martijn Beekman)

DEN HAAG - De PvdA-top heeft kort voor het aftreden van Jacques Tichelaar als commissaris van de Koning in Drenthe nog contact met de PvdA-politicus gehad. "Er zijn belletjes geweest", aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Volgens Dijsselbloem is er geen druk uitgeoefend op zijn partijgenoot om af te treden. In de gesprekken zou de conclusie zijn geweest dat het uiteindelijk aan de Provinciale Staten is om de knoop door te hakken.



De opvatting van de partijtop over Tichelaar was al wel bekend, aldus Dijsselbloem bij BNR. De PvdA heeft heel strenge regels die niet toestaan dat je familieleden opdrachten toespeelt.



Tichelaar bezorgde zijn schoonzus een klus van de provincie, waardoor hij het vertrouwen kwijtraakte en woensdagvond aftrad.



Dijsselbloem noemde de hele affaire, uitgerekend tijdens de verkiezingscampagne, 'niet fijn'.