Assen betaalt geen 25.000 euro voor Sensor City

ASSEN - De gemeente Assen betaalt toch niet de 25.000 euro voor het gebruik van het sensornetwerk van Sensor City.

Het college van B en W ziet ervan af, na weerstand vanuit de politiek. Dat staat in een brief aan de raad.Assen maakt gebruik van het meetnetwerk voor de aansturing van de verkeerslichten en de parkeergarages. Daarvoor is de gemeente 25.000 euro aan Sensor City verschuldigd.Normaal gesproken had de gemeente de betaling in de zomer gedaan, maar Sensor City wilde dit bedrag graag eerder vanwege de financiële problemen waarin het bedrijf verkeert. Het geld zou van belang zijn, om Sensor City voor een faillissement te behoeden, stelde de Raad van Toezicht van het bedrijf in januari.Om het netwerk veilig te stellen, wilde het college aanvankelijk de 25.000 euro ook alvast betalen. B en W wilden niet het risico lopen, dat door een faillissement de parkeergarages en verkeerslichten niet meer zouden werken.Maar daartegen kwam vanuit de gemeenteraad flink verzet. Partijen willen niet nog meer geld steken in een bedrijf dat al miljoenen verspeeld heeft en waarvan de toekomst onzeker is.Het college luistert nu naar de kritiek en constateert dat er geen politiek draagvlak is, zo staat in de brief aan de raad. Daarom wordt het geld voorlopig in de knip gehouden.Wel kan de 25.000 euro voor het sensornetwerk alsnog van Assen geclaimd worden door een curator, mocht het tot een faillissement komen, zo zeggen B en W.Sensor City heeft vele tonnen tekort en zit tegen al weken tegen een faillissement aan. Het bedrijf wil daarom ook graag een lening van acht ton van de gemeente, om zo de zaak te redden en met de schuldeisers tot een oplossing te komen. Maar over dat reddingsplan heeft het college nog geen standpunt.